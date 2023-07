राजस्थान की इस जेल में तैनात प्रहरी के साथ की मारपीट, बंदी दूसरी जगह शिफ्ट

पालीPublished: Jul 03, 2023 08:40:40 pm Submitted by: Suresh Hemnani

दो कैदियों के खिलाफ मारपीट व राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज

Fighting with the guard in the sub-jail in Jaitaran : पाली जिले के जैतारण उप कारागृह व किशोर बंदी सुधार गृह में तैनात सुरक्षा प्रहरी से मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने सुरक्षा प्रहरी की रिपोर्ट पर दो बंदियों के खिलाफ मारपीट व राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल दोनों बंदियों को अजमेर शिफ्ट कर दिया गया है।