Watch Video : यहां मकान के पार्किंग स्पेस में खड़ी मोपेड की बैटरी में विस्पोट, दो गाड़ियां जली

पालीPublished: Nov 19, 2023 03:10:31 pm Submitted by: Suresh Hemnani

पाली के आदर्श नगर के एक मकान के पार्किंग स्पेस में खड़ी मोपेड व स्कूटी में लगा आग

Fire in Two Mopeds Caught in Pali City : पाली शहर के आदर्श नगर स्थित एक मकान के पार्किंग स्पेस में रविवार अल सुबह बैटरी वाली मोपेट में लगी बैटरी में अचानक विस्पोट हो गया। जिससे खड़ी एक स्कूटी व मोपेड पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो गई। सूचना के बाद दमकल गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।