VIDEO : मेहंदी व्यापारी का अपहरण कर मांगी 25 लाख की फिरौती, वसूले 15 लाख, पुलिस ने पांच आरोपियों को दबोचा

पाली। Five accused arrested of kidnapping mehndi businessman : जिले के सोजत सिटी [ Sojat City ] में मंगलवार को एक मेहंदी व्यापारी का आठ जनों ने मिलकर अपहरण [ kidnapped of mehndi trader ] कार सहित अपहरण कर लिया। फिरौती के रूप में 25 लाख रुपए मांगे। 15 लाख रुपए उसके परिजनों से सोजत में ही वसूल लिए। बाकी दस लाख रुपए के लिए अपहरणकर्ता [ Kidnapper ] उसे कार में लेकर पाली आए। जहां पुलिस [ pali police ] ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर दो कारें व 15 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। तीन आरोपियों को नामजद कर लिया गया है। उनकी तलाश जारी है। प्रारंभिक जांच में मामला लेन-देन का बताया जा रहा है। देर रात तक मामले की जांच जारी थी।

व्यापारी के मोबाइल से ही कॉल कर रुपए मंगवाए

पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा [ Superintendent of Police Anand Sharma ] के अनुसार सोजत सिटी के मालियों का बड़ा निवासी पचीस वषीय रंजीत पालरिया (माली) पुत्र गणपताल, जो मेहंदी व्यापारी है। वह दोपहर करीब 12 बजे अपने निर्माणाधीन मकान पर कार से जा रहा था। रास्ते में कुछ लोग कार में सवार होकर आए और रंजीत का उसकी कार सहित अपहरण कर लिया। व्यापारी को अपहरणकर्ताओं ने खुद की कार में बैठा दिया और उसकी कार अपने साथियों को दे दी। इसके बाद उससे 25 लाख रुपए फिरौती के मांगे। व्यापारी के मोबाइल से उसके परिजनों से बात करवाई और रुपए की व्यवस्था करने को कहा। इस दौरान कार में व्यापारी को पीटा। परिजनों ने 15 लाख रुपए की रकम एकत्रित कर अपहरणकर्ताओं द्वारा बताई गई एक किराणा की दुकान पर दिए। इसके बाद व्यापारी से बाकी के दस लाख रुपए मांगे। व्यापारी ने पाली शहर के पुरानी सब्जी मंडी निवासी अपने मामा को कॉल कर आपबीती बताई। इस पर मामा प्रवीण माली ने भी दस लाख रुपए की व्यवस्था कर ली और अपहरणकर्ताओं को पेमेंट लेने के लिए पाली बुलाया। अपहरणकर्ता दोनों कारें व रंजीत को साथ में लेकर दस लाख रुपए लेने पाली के पुराना बस स्टैण्ड पहुंचे।

मामा एसपी से की शिकायत तो पुलिस हरकत में आई

इस बीच रंजीत के मामा प्रवीण ने पुलिस अधीक्षक शर्मा से शिकायत की। एसपी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वरलाल, कोतवाली प्रभारी गौतम जैन, नया बस स्टैण्ड पुलिस चौकी प्रभारी समुंद्रसिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर पुराना बस स्टैण्ड पर दबिश दी। यहां आरोपियों को दबौचा और उनके कब्जे से 15 लाख रुपए बरामद किए, साथ ही दोनों कारें भी जब्त कर व्यापारी रंजिश को चंगुल से छुड़ाया। सभी आरोपियों शहर के कोतवाली थाने लाया गया। यहां पूरी कार्रवाई हुई।

ये पांच अपहरणकर्ता गिरफ्तार

पुलिस ने बगड़ी नगर निवासी जेठाराम पुत्र गुमानराम देवासी, पीपलाद निवासी रमेशचंद्र पुत्र ब्रजलाल ब्राह्मण, पीपलाद निवासी नारायणलाल पुत्र तेजाराम गुर्जर, केलवाद ताज मोहम्मद पुत्र बाबू खान तेली व बगड़ी नगर निवासी कालू पुत्र चम्पालाल कलाल को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी पाली जिले के सोजत क्षेत्र निवासी है। इस प्रकरण में तीन आरोपी और शामिल बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश जारी है।