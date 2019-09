VIDEO : विसर्जन सीजन- 24 घंटे में यहां डूब गए पांच जनें

पाली। Five people death due to drowning : पाली जिले में इस बार अच्छी बारिश के साथ नदी-नाले ओवरफ्लो [ overflow river and drain ] है, इसी क्रम में जिले में डूबने से मौत का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। सोमवार शाम से मंगलवार शाम तक पाली में चार जगहों पर पांच जने डूब गए। पिछले दो माह के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो बीस जनों की डूबने से मौत हो गई। इससे पुलिस व प्रशासन भी हैरान है। सभी मौत लापरवाही के कारण हुई। पुलिस ने अब भी सतर्क रहने की अपील की है।

ग्रामीणों ने मना किया, फिर भी गहरे पानी में गए, डूबे दो युवक

रोहट। रोहट थाना क्षेत्र के ढाबर गांव में तालाब में गहरे पानी में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। एएसआई चेनाराम ने बताया कि ढाबर गांव के एक तालाब में ग्रामीण जुलूस निकाल कर पूजा अर्चना कर रहे थे। वहां मौजूद बुजुर्गों ने अंदर नहाने से मना किया तो पास के ही तालाब में ढाबर निवासी सोनाराम पुत्र पेमाराम व सोहनलाल पुत्र बालाराम बंजारा नहाने उतर गए। वे गहरे पानी में चले गए। जहां डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पुलिस व गोताखोर मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला। शव पाली के बांगड़ अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए।

गणपति विसर्जन के दौरान नाडी में डूबा युवक

सुमेरपुर। सुमेरपुर थाना पुलिस अनुसार सुमेरपुर थाना क्षेत्र के फतापुरा गांव में गणपति विसर्जन को लेकर ग्रामीण गंवई नाडी पहुंचे। जहां विसर्जन के दौरान दो युवक नाडी में उतरे, लेकिन वे अपना संतुलन नहीं बना सके और पानी में डूबने लगे। समीप खड़े युवकों ने एक को बचा लिया। जबकि चेलाराम (27) पुत्र नेनाराम मेघवाल पानी की गहराई में जाने से डूब गया। सूचना पर गोताखोर मौके पर पहुंचे। दो घंटे की मशकक्त के बाद शव को बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

नाडी में पांव फिसला, वृद्ध की मौत

सोजत। सोजत थाने के एएसआई मोहनलाल ने बताया कि खारियानींव निवासी शिवपुरी (62) पुत्र मंगापुरी गोस्वामी का गांव की नाडी के समीप ही खेत है। जहां सोमवार शाम को वह कृषि कार्य करते समय नाडी से पानी लेने गया। पांव फिसल जाने से वह गहरे पानी में जा डूबा। इससे उसकी मौत हो गई। पड़ोसी खेत में काम करने वाले लोगों ने शौर मचाया तो ग्रामीणों की भीड़ लग गई। गोताखोर गणपत मास्टर, घनश्याम वाल्मीकि, सोहन बंजारा व थानाराम राव ने शव निकालने का प्रयास किया, लेकिन शव नहीं मिला। मंगलवार सुबह फिर से रेस्क्यू कर उसका शव निकाला गया।

साइकिल पर जा रहा युवक पानी के गड्डे में गिरा, डूबने से मौत

गुंदोज। गुड़ा एन्दला थाना क्षेत्र के बालराई गांव में मंगलवार दोपहर में साइकिल पर जा रहा एक युवक पानी के गड्डे के निकट फिसलकर गड्डे में गिर गया। डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार बालराई निवासी दिनेश पुत्र रूपाराम मारू कुम्हार दोपहर दो बजे साइकिल पर अपने खेत की ओर जा रहा था। सडक़ किनारे बरसाती पानी से भरे गड्डे के निकट वह फिसलकर उसमें गिर गया। डूबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने शव बाहर निकाला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।