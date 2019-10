VIDEO : भीषण हादसा : दौसा में सवारियों से भरी जीप निजी बस में घुसी, पाली के 5 जनों की हुई दर्दनाक मौत

पाली/दौसा। Bus-jeep accident in Dausa : दौसा के नेशनल हाईवे 21 पर बालाजी मोड़ के समीप सवारियों से भरी जीप आगे खड़ी एक निजी बस में घुस गई। हादसे में 5 जनों की मौत [ Death of five people ] हो गई। मृतक राजस्थान के पाली जिले [ Pali District ] के तखतगढ़ थाना क्षेत्र के चाणोद निवासी एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं। हादसे की खबर के बाद पाली के चाणोद गांव [ Chanod Village ] में शोक छा गया। मृतकों के परिजन दौसा के लिए रवाना हुए हैं। हादसे में 12 जने घायल [ 12 people injured ] हो गए, इनमें छह की हालत गंभीर है, गंभीर घायलों को जयपुर अस्पताल [ Jaipur Hospital ] में भर्ती कराया गया है।

हादसे में में इनकी गई जान

हादसे में चाणोद निवासी मनोज घांची, मोहन, पुनी देवी, नाजु देवी, पुष्पा पत्नी मोती लाल घांची की मौत हुई है।

चाणोद गांव में शवों का इंतजार, चूल्हे नहीं जले

चाणोद निवासी घांची समाज का यह परिवार 1 दिन पूर्व परिवार में एक जने की मौत के बाद अस्थियां लेकर हरिद्वार गया था। हादसे की खबर के बाद मंगलवार को चाणोद गांव में शोक छा गया। गांव में शवों का इंतजार किया जा रहा है। परिजन दौसा के लिए रवाना हो गए हैं। गांव में चूल्हे नहीं जले। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।