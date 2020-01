पाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई : हाइवे पर टैंकरों से डामर व केमिकल चोरी कर बेचने का चल रहा था खेल

-पाली जिले के गुड़ा एंदड़ा थाना क्षेत्र के जैतपुर के समीप स्थित राजस्थानी होटल का मामला

Asphalt and chemical theft case from tankers in Pali :