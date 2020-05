राजस्थान में यहां दो कारों की हुई भिड़ंत, मची चीख-पुकार, एक ही परिवार के छह जनों की दर्दनाक मौत

पाली/आबूरोड। Car accident in Abroad-Sirohi : सिरोही जिले के आबूरोड-सरूपगंज फोरलेन [ Aburod-Sarupganj Fourlane ] पर शुक्रवार दोपहर हुए एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के छह जनों की मौत [ Death of six people ] हो गई। महाराष्ट्र पूना से प्रवासी कार में सिरोही के तंवरी चडु़वाल लौट रहे थे। तभी किवरली के पास सामने से गलत दिशा से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी। देखते ही देखते मौके पर चीख-पुकार मच गई।

सूचना मिलने पर सदर थानाधिकारी आनंदकुमार जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। शवों के कार में फंसे होने के कारण मौके पर मौजूद लोगों व क्रेन की मदद से निकाला गया। शवों को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को अग्रिम कार्रवाई के लिए सूचित किया। वहीं गम्भीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अन्यत्र रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार पूना से तंवरी चडु़वाल अपने घर लौट रहे प्रवासियों की कार को किवरली के पास सामने से गलत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी।

दुर्घटना इतनी तीव्र थी कि दोनों कार के परखच्चे उड़ गए। इसमें चार जनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य की उपचार के दौरान मौत हो गई। दुर्घटना में तीन अन्य लोग भी गम्भीर घायल हो गए। सूचना मिलने पर जिला कलक्टर भगवतीप्रसाद कलाल, पुलिस अधीक्षक कल्याणमल मीणा, तहसीलदार दिनेश आचार्य, सदर थानाधिकारी आनन्द कुमार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने मृतक परिवार को ढांढस बंधाया।

कार में सवार सभी आपस में रिश्तेदार थे। मृतकों में चंडुआल थाना कालंद्री निवासी गोविंद (55) पुत्र भोमजी पुरोहित, भागू (50) पत्नी गोविंद पुरोहित, रेखा (30) पत्नी प्रवीण पुरोहित, पुष्मित (15) पुत्र प्रवीण पुरोहित, अरविंद (28) पुत्र गोविंद पुरोहित व सरवाटा निवासी विपुल (35) पुत्र कालूराम पुरोहित की मौत हो गई, जबकि प्रवीण पुत्र गोविंद पुरोहित व दिव्यांशी पुत्री प्रवीण पुरोहित गंभीर घायल हो गए।

वहीं अन्य कार सवार चालक सेवापुरी बनारस हाल जोगेश्वरी वेस्ट मुम्बई निवासी चंदन पुत्र अवध नारायण यादव की स्थिति गम्भीर होने पर उसे आबूरोड सरकारी अस्पताल से उदयपुर रेफर कर दिया गया। परिवार का पूना में ही अपना व्यापार था। लॉकडाउन के बाद सभी अपने घर लौटना चाह रहे थे। रास्ते में परिवार पर घर लौटने की खुशी थी, लेकिन चंद मिनटों में ये खुशी मातम में तब्दील हो गई।