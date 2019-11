महानगरों की तर्ज पर अब पाली शहर में भी पाइप लाइन से मिल सकेगी रसोई गैस, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू

-पाली शहर में बिछाई जाएगी गैस की पाइप लाइन

Gas pipeline will be laid in Pali city :

-केन्द्र सरकार ने इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आइजीएल) को दी जिम्मेदारी