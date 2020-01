संभलकर चले : यहां रफ्तार ने छीन ली पौने चार सौ जिंदगियां

- पाली में फोरलेन बनने के बाद बढ़े सडक़ हादसे, मौत का आंकड़ा भी बढ़ा

Graph of road accidents increased at Fourlane in Pali :

- पुलिस अब नए सिरे से हादसे रोकने के प्रयास में, खुद भी रहे सजग