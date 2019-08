Heliped : अब यहां के उपखण्ड मुख्यालयों पर उड़ते नजर आएंगे हैलीकॉप्टर, बनेंगे स्थायी हैलीपेड

-पाली जिला कलक्टर ने जमीन आरक्षित करने के मांगे प्रस्ताव

Helipades will be made at subdivision headquarters :