Patrika Campaign : यहां पत्रिका अभियान से प्रेरित हुए ग्रामीण, दिल खोल दे रहे चंदा

Submitted by:

पालीPublished: Aug 20, 2023 10:53:34 am

Patrika Campaign : सोशल मीडिया पर मुहिम चलाकर गांव में 25 सीसीटीवी कैमरे लगाने की कवायद शुरू की गई है।

Patrika Campaign : यहां पत्रिका अभियान से प्रेरित हुए ग्रामीण, दिल खोल दे रहे चंदा,Patrika Campaign : यहां पत्रिका अभियान से प्रेरित हुए ग्रामीण, दिल खोल दे रहे चंदा,Patrika Campaign : यहां पत्रिका अभियान से प्रेरित हुए ग्रामीण, दिल खोल दे रहे चंदा