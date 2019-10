फेस्टिवल सीजन : किफायदी दाम में फ्लेट व मकान की सौगात, पाली में चार अक्टूबर से लगेगा आवास मेला

-बीसीएम प्रोपर्टी व राजस्थान पत्रिका के तत्वावधान में 4 से 6 अक्टूबर को पाली के आदर्श नगर में लगेगा आवास मेला

Housing fair will be held in Pali :