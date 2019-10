पुलिस ने मालखाने का किया निस्तारण, 1.32 करोड़ रुपए की अवैध डोडा-पोस्त व चरस की जलाई होली

Disposal of illegal doda-poppy and charas in pali :

पाली। Disposal of illegal doda-poppy and charas in pali : एनडीपीएस के मामलों में पकड़ी गई अवैध डोडा-पोस्त व चरस की खेप का राजस्व विभाग [ Revenue Department ] व केन्द्रीय वित्त मंत्रालय [ Union Ministry of Finance ] के आदेश के बाद मालखाने का निस्तारण गुरुवार को सदर थाना परिसर में एसपी आनंद शर्मा [ Superintendent of Police Anand Sharma] की मौजूदगी में हुआ। इस दौरान करीब 1.32 करोड़ रुपए के अवैध डोडा-पोस्त व चरस की खेप जलाकर निस्तारण किया गया।

पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के अनुसार प्रदेश के विभिन्न थानों के 22 प्रकरणों के 4410 किलो डोडा पोस्त व 2890 किलो चरस बरामद की गई। इसकी बाजार कीमत करीब 1.32 करोड़ रुपए है। इस खेप के मालखाने का जिला स्तरीय व्यसन कमेटी की देखरेख में किया गया। इस खेप को जलाकर नष्ट किया गया। इस दौरान अपराध सहायक अशोक कच्छवाह सहित पुलिस अधिकारी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि बुधवार को भी चार करोड़ की डोडा पोस्त व गांजा की खेप नष्ट की गई थी।