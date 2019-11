अब तो जागो जिम्मेदारों... सपना स्वच्छ शहर का दिखाया और खुद ही आंखें फेर ली, देखें ये तस्वीरें...

-सुरेश हेमनानी

पाली। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत का अभियान [ Clean India campaign ] छेड़ा तो शहर में भी इसे जोरशोर से लागू करने को कदम उठाए गए। शहर के कचरे का निस्तारण करने के लिए नगर परिषद [ pali Nagar parishad ] की ओर से 12 करोड़ की लागत से 19 अक्टूबर को खेतावास में अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र [ Waste processing plant ] लगाया गया। जिसका लोकार्पण राज्य के स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री शांती धारीवाल [ Minister of Autonomous Governance and Urban Development Shanti Dhariwal ] से करवाया गया, लेकिन कचरा आज भी वहां पहुंचने के बजाय शहर के बीचों-बीच बने डम्पिंग यार्डों में ही डाला जा रहा है। हालात यह है कि सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में तो सडक़ को डम्पिंग यार्ड बनाया हुआ है। इन डम्पिंग यार्ड में कचरा बीनने वाले बैठे रहते हैं। मवेशी विचरते हैं। ऐसे में संक्रमण फैलने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता है।

