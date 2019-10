सरगना के कारनामें सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान, उसकी हैं दो बीवियां व सात बच्चे, पढ़ें पूरी खबर...

- पाली जिले के ज्वैलरी शो रूम से आभूषण चुराने का मामला

Jewelry recovered from Theft gang in Jewelery show room in Pali :

- पांच फरार आरोपियों की तलाश जारी

- मुख्य आरोपी ने पुत्र को भी किया शामिल