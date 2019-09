VIDEO : मेहंदी व्यापारी के अपहरण की स्थानीय पुलिस को नहीं लगी भनक, देर रात तक एसएचओ रहे अनभिज्ञ

- पाली की कोतवाली पुलिस की तत्परता से पकड़े गए अपहरणकर्ता

kidnapped of Mehndi trader in sojat of pali :

- छह घंटे में मामले का राजफाश

- एक आरोपी बड़ी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ