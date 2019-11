मकान मालिक गया था मां का इलाज कराने जयपुर, वापस लौटने पर उड़ गए होंश, जानकर आप भी रह जाएंगे दंग

पाली/रायपुर मारवाड़। Theft in a house in Pali : जिले के बर में पिछले डेढ़ माह से चोर गिरोह सक्रिय है। अब तक आधा दर्जन से अधिक मकानों को निशाना बना लाखों की नकदी व जेवर चोरी [ Cash and jewelry theft ] करने में कामयाब रहे। इस गिरोह ने बीती रात एक और बंद मकान को निशाना बना लिया। चोरों में मकान का ताला तोड़ नकदी व जेवर चुराकर वारदात को अंजाम दे दिया।

जानकारी के अनुसार बर के नई कॉलोनी में रहने वाले भूपेंद्र सिंह रावणा राजपूत दो दिन पहले मकान पर ताला लगा अपनी मां का इलाज कराने जयपुर गए थे। रविवार तडक़े 3 बजे जब घर लौटे तो मुख्यद्वार का टूटा ताला व कमरे में बिखरा सामान देख इनके होश उड़ गए। अज्ञात चोरों ने इस मकान से करीब सात लाख की नकदी व करीब 18 लाख के जेवर चोरी कर ले गए।

सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची ओर चोरों की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नही लग पाया। बढ़ती चोरी की वारदातों ने पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खोल दी है। रावणा राजपूत समाज के जिलाध्यक्ष मूल सिंह गहलोत ने पुलिस अधिकारियों को फोन कर चोरी की बढ़ती वारदातों को लेकर सख्त कदम उठाने की मांग की है।