VIDEO : वाहनों पर जमी बर्फ की परत, सर्द हवा का दौर जारी

-पाली जिले के तखतगढ़ कस्बे में वाहनों पर जमी बर्फ की परत

Layer of frozen snow on vehicles in Pali :

-सादड़ी में पत्तों पर जमी बर्फ