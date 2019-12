VIDEO : यहां पड़ी कड़ाके की ठंड, घरों के बाहर खड़े वाहनों व ठेलों पर भी जम गई बर्फ की परत

-पाली जिले के तखतगढ़ में सुबह में पारा 5 डिग्री तक गिरा

Layer of snow frozen on vehicles in Pali :