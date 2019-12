VIDEO : पाकिस्तान से उडकऱ जालोर के सीमावर्ती गांवों तक पहुंचा टिड्डी दल, फसलें की चट

- जालोर जिले के बाड़मेर से सटते क्षेत्रों में दिखी टिड्डी की संख्या

Locust party arrived in villages of Jalore area from Pakistan :

- नष्ट नहीं हुई तो फसलें कर देंगे चौपट