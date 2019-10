40 हजार रुपए रिश्वत लेने के आरोपी जिला रसद अधिकारी को जेल भेजा, जालोर एसीबी टीम ने की थी कार्रवाई

- राशन का प्राधिकार पत्र निलंबित करने की धमकी देकर रिश्वत लेने का मामला

Logistics officer sent to jail by ACB court :

- जिला रसद अधिकारी को पाली के एसीबी कोर्ट में किया पेश