पाली : अब बारिश व अंधड़ ने बरपाया कहर, कैसे होगी किसानों के नुकसान की भरपाई

-जिले के रायपुर, निमाज, सोजत रोड सहित कई गांवों में शुक्रवार को भी हुई बारिश [ Heavy rain in Pali ]

पाली। पाली शहर सहित जिले में बीती रात हुई बारिश [ Heavy rain in Pali ] व अंधड़ से किसानों की फसलों को भारी नुकसान [ Damage to crops due to rain ] हुआ है। खेत में खड़ी किसानों की फसलें गिर गई हैं। वहीं खुले में पड़ी कटी हुई फसलें बारिश के पानी में भीगने से तबाह हो गई है। ऐसे में किसानों को हुए इस नुकसान की भरपाई [ Crop compensation ] की चिंता सताने लगी है।

कैसे होगी नुकसान की भरपाई

इस बार किसान गेंहू, चना, जौ और सरसों की अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा था, लेकिन बारिश और अंधड़ ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। जानकारों का कहना है इस मौसम से खड़ी फसल आड़ी पड़ गई है और वहीं गेंहू, जो की बालियां जड़ गई है। यही हाल सरसों और चना का है। वहीं जहां किसान फसल काट चुका था उनकी फसल बारिश के पानी में भीग गई है।

यहां हुई बारिश

बीती रात पाली शहर सहित जिले के कई कस्बों व गांवों में तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई। इसमें कई पेड़, विद्युत पोल के साथ होर्डिंग व छप्पर गिर गए। शुक्रवार सुबह फिर से जिले के रायपुर, निमाज, सोजत रोड सहित कई कस्बों व गांवों में बारिश हुई। जिससे सडक़ों पर व खेतों में पानी भर गया। इससे सर्दी का असर फिर से बढ़ गया।