पुलिस ने उठाया महिलाओं व बालिकाओं की आत्मरक्षा का जिम्मा, महिला शक्ति आत्मरक्षा केन्द्र का किया शुभारंभ

- पाली पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने महिला शक्ति आत्मरक्षा केन्द्र [ Mahila Shakti and Self Defense Center ] का किया शुभारंभ

पाली। Mahila Shakti And Self Defense Center launched in Pali : महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने व उन्हें आत्म रक्षा के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से पुलिस ने नए साल के पहले दिन ‘महिला शक्ति आत्मरक्षा केंद्र’ स्थापित किया। जिसका का शुभारंभ बुधवार बांगड़ स्कूल मैदान में स्थित महिला अपराध अनुसंधान सैल व अभय कमाण्ड सेंटर पर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा द्वारा किया गया। यहां पुलिस उप अधीक्षक हेमंत जाखड़ के नेतृत्व में महिलाओं व बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए। इस दौरान पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।

आठ प्रशिक्षित पुलिसकर्मी दे रही टे्रनिंग

सीओ हेमंत जाखड़ के अनुसार यह प्रशिक्षण एक जनवरी से शुरू किया गया है। इसमें 8 प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें एक घंटे क्लास भी चलेगी। जिसमें महिला अपराध से सम्बंधित नए कानूनों की जानकारी दी जाएगी। अब तक तीस से अधिक आवेदन आ चुके हैं।

इन केंद्रों पर कोई भी कामकाजी ग्रहणी महिलाएं, अध्ययनरत बालिका, शिक्षण संस्थाएं एवं अन्य संस्थाएं अपनी संस्था की महिलाओं एवं बालिकाओं का नामांकन करा सकते हैं। यह प्रशिक्षण पूर्णतया निशुल्क है। रजिट्रेशन के लिए महिलाएं व बालिकाएं महिला अपराध अनुसंधान सैल के फोन नम्बर 02932 221067 पर सम्पर्क कर सकती है।