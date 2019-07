नाबालिग को मोटरसाइकिल पर सुनसान इलाके में ले गए 3 नकाबपोश बदमाश, किया गैंगरेप

( Gangrape in pali ) तीन युवकों के सामूहिक बलात्कार ( Rape in pali ) करने का मामला सामने आया हैै पुलिस ने युवती के पिता की रिपोर्ट पर तीनों युवकों के खिलाफ पोक्सो ( Minor rape in Rajasthan ) के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।