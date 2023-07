गश्त पर चोर : यहां थम नहीं रही चोरी की वारदातें, पुलिस कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

पालीPublished: Jul 29, 2023 07:47:01 pm Submitted by: Suresh Hemnani

Theft in House : वारदात करते चोर सीसीटीवी में हुए कैद। 9 मोबाइल व 60 हजार रुपए ले उड़े।

वारदात के दौरान सीसीटीवी में कैद चोर।

Theft in House in Sadri of Pali : पाली जिले के सादड़ी में चोरों की गश्त बढ़ गई है। एक सप्ताह में क्षेत्र में चोरी की तीसरी वारदात सामने आई है। चोर भादरास गांव के एक घर से चार एंड्राइड मोबाइल व 60 हजार रुपए ले उडे। वहीं कस्बे की आशापुरा कॉलोनी में दो स्थानों से श्रमिकों के पांच एंड्राइड मोबाइल चोरी कर लिए। घटना को लेकर पुलिस ने विश्वास नहीं किया फिर ग्रामीणों ने सीसीटीवी कैमरा दिखाया तो मौका मुआयना कर रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की। इधर, ग्रामीणों में पुलिस निष्क्रियता को लेकर आक्रोश बढ़ रहा है।