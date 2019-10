VIDEO : यहां के जीएसएस में विस्फोट से लगी भीषण आग, मचा हडक़ंप, पौन घंटे बाद पहुंची दमकल!

पाली। Mock drill at GSS in pali : ‘शहर के निकट खेतावास स्थित डिस्कॉम के 220 केवी जीएसएस में विस्फोट [ explosion in GSS ] से आग लग चुकी है, कई लोगों की मौत हो गई है, शव बाहर पड़े हैं। बिजली के तार लटक रहे हैं, जीएसएस के अधिकारी-कर्मचारी झुलस गए है और कार्यालय के बाहरी क्षेत्र में घायल व मृत अवस्था में है। मौके पर अफरा-तफरी मची हुई है। आस-पास क्षेत्र के काफी संख्या में लोग पहुंच गए है, तुरंत मौके पर पहुंचे’ पुलिस कंट्रोल रूम [ Police control room ] से पुलिस [ Pali Police ], प्रशासन, दमकल, एम्बुलेंस, चिकित्सा, जलदाय विभाग व डिस्कॉम सहित अन्य विभागों को शाम चार बजे यह सूचना दी गई और कहा गया कि तत्काल पहुंचे। एक के बाद एक अधिकारियों, दमकल व पुलिस की गाडिय़ों की सोजत रोड हाइवे पर लाइन लग गई। जब मौके पर पहुंचे तो पता चला कि आंतरिक सुरक्षा योजना के तहत यह प्रशासन की मोर्कड्रिल थी। लेकिन इसमें दमकलों की सुस्ती सामने आई। आग की सूचना के बावजूद नगर परिषद [ City Council ] की दमकल [ Fire engine ] मौके पर पौन घंटे बाद पहुंची, साथ ही चिकित्सा विभाग [ medical Department ] के अधिकारी भी 48 मिनट देरी से पहुंचे।

पुलिस दिखी मुस्तैद, दमकल सुस्त

इस मोर्कड्रिल में सबसे पहले सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सदर थानाधिकारी भंवर पटेल 4.12 बजे मौके पर पहुंचे। उनके बाद ट्रांसपोर्ट नगर थानाधिकारी विकास कुमार 4.15 बजे पहुंचे। अतिरिक्त जिला कलक्टर 4.15 बजे, एसडीएम रोहिताश्वर तोमर 4.27 बजे, दो एम्बुलेंस 4.28 बजे, सीओ सिटी नारायण दान 4.32 बजे, सीओ ग्रामीण छुग सिंह सोढ़ा 4.32 बजे मौके पर पहुंचे। नगर परिषद की दमकल 4.46 बजे, चिकित्सा विभाग के अधिकारी 4.48 बजे व जाडन आश्रम की दमकल 4.50 बजे मौके पर पहुंची। इस दौरान मौके पर जिला कलक्टर दिनेशचंद जैन, एसपी आनंद शर्मा, एसडीएम सहित डिस्कॉम, जलदाय विभाग के अधिकारी व तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे।

गलत रास्ते पर चले गए

इधर, दमकलों के देरी से पहुंचने के मामले में दमकल स्टेशन प्रभारी रामलाल का कहना है कि वे पुलिस के पीछे-पीछे खेतावास गांव की ओर चले गए थे, जब उन्हें खेतावास जीएसएस की जगह का पता चला तो वे वापस पीछे आए, इस कारण मौके पर देरी से पहुंच सके।

पत्रिका व्यू

दमकल की देरी गंभीर

दीपावली पर अधिकांश घटनाएं आग की होती है। ऐसे में दमकल की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्रशासन की ओर से किए गए पूर्वाभ्यास में दमकल के मुस्तैदी की पोल खुल गई। यह देरी गंभीर है। प्रशासन व नगर परिषद ने दीपावली पर दमकल को अलर्ट नहीं किया तो दिक्कतें हो सकती है।