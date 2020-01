कोच्चि में नियम विरुद्ध बनी इमारतें ढहाई और हमारे यहां जुर्माना लेकर कर दिया नियमन

Multi-storey buildings built contrary to rule in Pali city : - नगर परिषद ने मूंद रखी हैं आंखें

पाली। Multi-storey buildings built contrary to rule in Pali city : केरल के कोच्चि में पर्यावरण से खिलवाड़ कर नियम विरुद्ध बनाई गई करोड़ों रुपए की दो बहुमंजिला इमारतों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश [ Order of supreme court ] पर स्थानीय प्रशासन ने ढहा दिया। ये कार्रवाई देश भर में चर्चा का विषय रही। लेकिन, हमारे पाली शहर में हालात उलट है। यहां भवन निर्माण बायलॉज [ Building bylaws ] की अनदेखी कर कई बहुमंजिला इमारतें बन चुकी हैं तो कइयों का निर्माण जारी है। इन इमारतों में स्वीकृति से ज्यादा ऊंचाई तक फ्लेट का निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन नगर परिषद [ Pali Nagar Parishad ] अधिकारी है कि मौन धारण किए बैठे हैं।

रोशनी से भी हो रहे वंचित

उनकी इस अनदेखी का नुकसान आमजन को उठाना पड़ रहा है। बहुमंजिला इमारतों के आस-पास रहने वाले लोगों को सूर्य की रोशनी भी नहीं मिल पा रही है। इतना ही नहीं, हवा भी बाधित हो रही है। इसके साथ ही अधिकतर इमारतों में पर्याप्त पार्किंग का अभाव है। इससे सडक़ किनारे वाहन खड़े रहते हैं और शहरवासियों को आने-जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

कार्रवाई करनी थी, जुर्माना लेकर कर दिया नियमन

शहर में भवन निर्माण बायलॉज के अनुसार बहुमंजिला इमारतों का निर्माण होना चाहिए। वर्ष 2015 में नगर परिषद की जांच में शामने आया था कि शहर में 29 इमारतें ऐसी थी, जिनमें निर्माण के लिए ली गई स्वीकृति से ज्यादा ऊंचाई तक निर्माण करवाया गया था। बायलॉज नियमों के तहत अधिकतर बहुमंजिला इमारतों में पार्किंग, सेट बैक आदि की सुविधा तक नहीं की गई। इसको लेकर राजस्थान पत्रिका ने सिलसिलेवार समाचार भी प्रकाशित किए थे। लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय नगर परिषद ने जुर्माना वसूल कर नियमन की कार्रवाई कर दी। ऐसे में बिल्डरों के हौंसले बूूलंद है और आज भी बायलॉज निमयों केी अवहेलना कर कई बहुमंजिला इमारतों का शहर में निर्माण हो रहा है।

यह है नियम

- बायलॉज नियमों के तहत सेटबैक छोडऩा होता है।

- स्वीकृति से ज्यादा ऊंचाई तक निर्माण नहीं होना चाहिए।

- पार्किंग की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए।

- बहुमंजिला इमारत के बाहर पौधरोपण करना होता है।

- आगजनी से बचाव के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम बहुमंजिला इमारत में लगाना होता है।

- खुद का ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए।

- विद्युत ट्रांसफार्मर बिल्डिंग परिसर में लगाना होता है, लेकिन अधिकतर बिल्डर सडक़ पर ही लगा रहे हैं।