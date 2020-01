Crime News : पाली : खेत में रखवाली कर रहे किसान की हत्या

- सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले, जांच में जुटी पुलिस

Murder of Farmer in Bala village farm of Pali district :

- पाली जिले के गुड़ा एन्दला थाना क्षेत्र के बाला गांव का मामला