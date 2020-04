कल से होगी सरसों व चना की समर्थन मूल्य पर खरीद

पाली। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता व कृषि नरेश पाल गंगवार [ Principal Secretary, Cooperation and Agriculture Naresh Pal Gangwar ] ने कहा कि राज्य में 1 मई से 782 खरीद केन्द्रों पर सरसों एवं चने [ Mustard and gram ] की समर्थन मूल्य पर खरीद [ Buy on support price ] शुरू की जाएगी। कृषि पंत भवन में समर्थन मूल्य पर खरीद के संबंध में जिला स्तर पर सहकारिता व कृषि के अधिकारियों को वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि 90 दिनों तक होने वाली खरीद में 16.62 लाख मीट्रिक टन सरसों एवं चना की खरीद की जानी है। कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक ताराचंद मीणा ने केन्द्रों पर छाया-पानी एवं बिजली की पर्याप्त व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। सरसों की 4425 व चने की 4875 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद शुरू होगी।

इन केन्द्रों पर होगी खरीद

कृषि मंडी पाली, सोजत रोड, रायपुर, जैतारण, मारवाड़ जंक्शन, रानी, बाली, सुमेरपुर व इसी तहर से केवीएसएस सुमेरपुर, जैतारण, जीएसएस अटपड़ा, निमाज, कुशालपुरा, बूसी, दादाई, मुडारा खुडाला, कोसेलाव व सांडेराव में समर्थन मूल्य पर एक मई से खरीद होगी।