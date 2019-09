अब यहां होगी पर्याप्त जलापूर्ति, बिछेगी नई पाइप लाइन

- मुख्यमंत्री ने जारी की वित्तीय स्वीकृति

New pipe line will be laid in raipur :

- पाली जिले के रायपुर कस्बे में पांच करोड़ की लागत से बिछाई जाएगी नई पाइप लाइन