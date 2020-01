Happy New Year : शहर में रही न्यू ईयर की धूम, युवाओं ने जमकर की आतिशबाजी

Welcome new year 2020 : -पाली शहर के बांगड़ स्कूल मैदान में हुए नववर्ष मेले का आयोजन -रोशनी से सजा शहर, देर रात हुई आतिशबाजी

पाली। Welcome new year 2020 in Pali : नए वर्ष के स्वागत में शहर रोशनी से जगमगा उठा तो आतिशबाजी से गुंजायमान हो उठा। नए वर्ष के स्वागत में रेडक्रॉस सोसायटी [ Red Cross Society ] की ओर से जहां बांगड़ स्कूल मैदान में नववर्ष मेले [ New Year Fair ] का आयेाजन किया गया। यहां पर शहरवासियों का उत्साह देखते ही बन पड़ा। सेल्फी पॉइंट [ Selfie point ] के साथ ही व्यंजनों की स्टॉल पर लोगों की भीड़ रही। इससे पहले मेले का उद्घाटन जिला कलक्टर दिनेशचंद जैन व एसपी आनंद शर्मा ने किया। यहां हर कोई खुशी से झूमता नजर आया।

नए वर्ष के स्वागत में आतिशबाजी, झूमा तन-मन

सोजतरोड। कस्बे की माहेश्वरी बगेची में जेसीआइ के तत्वावधान में आयोजित मेले के दूसरे दिन क्षेत्रवासियों का उत्साह देखते ही बन पड़ा। मेले में मुख्य आकर्षण आर्केस्ट्रा पार्टी के साथ ही स्टेच्यू रहा, जिसे लोग निहारते रह गए। रात 12 बजते ही नएवर्ष के स्वागत में यहां पर आतिशबाजी की गई। हर किसी ने एक-दूसरे को बधाई दी। मेले का समापन बुधवार को होगा।

नववर्ष के स्वागत के लिए जेसीआइ की ओर से रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहां पर क्षेत्र की प्रतिभाओं ने भी अपना हुनर दिखाया। यहां पर बच्चों के लिए मनोरंजन का संसार सजाया गया है, जिसमें झूलों के साथ ही मिक्की माउस आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है, तो बड़ों के खरीदारी का बाजार सजाया गया है। यहां पर हर कोई अपने परिवार संग पहुंचा और खरीदारी के साथ ही लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया। इस दौरान जेसीआइ अध्यक्ष राजेश चौधरी के साथ ही अजय माहेश्वरी, निर्मल सोनी, लक्ष्मीकान्त भाटी, संजयसिंह चौहान, नितिन लड्ढा, ललित व्यास, रिंकू खांटेड़, वेनाराम सीरवी, अभयराज जैन, अवधेश दवे सहित कस्बे के गणमान्य ग्रामीण उपस्थित थे।

नए साल के स्वागत में जगमगाया रेलवे स्टेशन

मारवाड़ जंक्शन। स्थानीय रेलवे स्टेशन नए वर्ष के स्वागत के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। जिसमें रेलवे स्टेशन सहित आस-पास परिसर को सफाई कर चमकाया गया। स्टेशन अधीक्षक आरएल. धवन ने बताया कि नए वर्ष के स्वागत को लेकर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिसमें रेलवे स्टेशन परिसर, पार्र्किंग सहित अन्य स्थानों की सफाई करवाई गई। सभी को स्वच्छता के प्रति जागरुक किया गया। नए वर्ष के अवसर पर सभी को अपने घर सहित आस-पास की जगहों को, ट्रेनों में स्टेशन सहित अन्य जगहों को स्वच्छ रखे। इस दौरान रेलवे स्टेशन को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया।