VIDEO : तीन दशक पहले यहां माइक से होता था समाचार व सूचना का प्रसारण, आज भी पोलों पर लगे हैं माइक

पाली/सुमेरपुर। News and information broadcast from Mike in Sumerpur town : तीन दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद भी आज भी सुमेरपुर नगर में ऐसे हालात दिख रहे हैं जो नगर के लिए कौतुहल का विषय बने हुए है। हम बात कर रहे हैं वर्ष 1986 की। जहां पहले निर्वाचित अध्यक्ष मीठालाल बोहरा ने स्वविवेक से नगर में चुनाव सहित विभिन्न सूचनाओं एवं समाचारों से अवगत करवाने के लिए तिराहों व चौराहों पर माइक लगाए थे। ये माइक आज भी कई पोलों पर यादें ताजा कर रहे हैं।

नगर पालिका [ Nagar palika ] के प्रथम अध्यक्ष बोहरा ने बताया कि उनका चुनाव काफी रोचक था। 20 सीटों का बोर्ड था। 10 भाजपा समर्थित एवं 10 कांग्रेस समर्थित पार्षद विजयी हुए। उन्होंने बताया कि नगरपालिका में निवासरत हर नगरवासी किसी भी समाचार से वंचित नहीं रहे, इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा कि नगर में तिराहों एवं चौराहों पर माइक लगाकर नगरपालिका से समाचारों व सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाएं। इस प्रस्ताव में काफी मशक्कत करनी पड़ी। उनके समर्थन में 10 पार्षद थे। प्रस्ताव पारित करवाने के लिए उन्हे स्वयं के वीटों का पॉवर दे रखा था। इस प्रस्तावों का पारित करना पड़ता था।

अध्यक्ष बोहरा बताते हैं कि नगर में कोई धार्मिक कार्यक्रम हो या पालिका के सामाजिक सरोकार। वे माइक से सूचना करवाते थे। अब तो तकनीकी युग से काफी बदलाव आ गया है। बीएससी विज्ञान उत्तीर्ण कर चुके अध्यक्ष बोहरा का कहना है कि चुनावों में जो अध्यक्ष चुने जाते है। वे पुराने प्रस्तावों पर भी अमल करें। ताकि जनहितार्थ योजनाएं ठंडे बस्ते में नहीं जाएं।