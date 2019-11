घर से प्रेस के कपड़े लेने निकले वृद्ध को रोडवेज बस ने कुचला, मौके पर ही तोड़ा दम, परिजनों का बुरा हाल

Roadways bus-scooty accident in Pali :

पाली। road accident In pali : शहर के नहर पुलिया के निकट गुरुवार को रोडवेज बस ने एक स्कूटी पर सवार वृद्ध को कुचल दिया। जिससे वृद्ध की मौके पर ही मौत [ death of old man ] हो गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने मृतक को एक निजी टैक्सी में अस्पताल पहुंचा।

जानकारी के अनुसार वीर दुर्गादास नगर निवासी केवलचंद लुकड़ (70) जो अपने घर से प्रेस के कपड़े लेने के लिए स्कूटी पर सवार होकर नहर पुलिया पर जा रहा था। अचानक पीछे से रोडवेज बस चालक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। जिससे वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई।

लोगों ने बताया कि बस ने पीछे से टक्कर मारी जिससे वृद्ध बस के टायर के निचे आ गया था। बाद में एक निजी टैक्सी में वृद्ध को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को जब्त कर लिया। अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।