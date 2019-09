Road Accident : कार ने बाइक को लिया चपेट में, हादसे में ग्राम विकास अधिकारी की मौत, पीइओ घायल

- पाली जिले के जयपुर-जोधपुर हाइवे पर बिराटिया कलां के समीप हुआ हादसा

One death in car-bike accident in pali :