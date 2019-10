Road Accident : सोजत के बागावास के निकट ट्रोले में घुसी अखबार सप्लाई की वैन, हादसे में चालक की मौत

पाली/सोजत। Road Accident in Pali : जिले के सोजत क्षेत्र के बागावास के निकट खड़े ट्रोले मे घुसी वैन हादसे में चालक की मौत [ One Death in Trola-van accident ] हो गई। जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची सोजत सिटी थाना की पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाकर शव को मोर्चरी में रखवाया।

जानकारी के अनुसार बीती देर रात पाली से जैतारण की तरफ दैनिक न्यूज पेपर [ Daily news paper ] भर जा रही वैन जो सोजत क्षेत्र के बागावास के निकट एक खड़े ट्रोले में घुस गई। हादसे में वैन चालक चावंडिया निवासी जयकिशन पुत्र पारसमल लखारा (22) की मौत हो गई। जबकि चावंडिया निवासी दिलीप पुत्र गोविन्द मेघवाल गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

घटना के बाद बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सोजत सिटी थाने की पुलिस ने घायल हुए दिलीप को सोजत के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाकर मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। वहीं मौके पर पड़ी क्षतिग्रस्त वैन को भी हटवाया गया।