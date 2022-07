नदी में दो बेटों के सामने पिता डूबा, रेस्क्यू जारी, नहीं मिला शव

- एनडीआरफ की टीम बुलाई

पाली Published: July 30, 2022 08:40:37 pm

Death By Drowning in River of Pali : पाली/नाना। पाली जिले के नाना थाना क्षेत्र के जवाई बांध की सहायक कुमटिया नदी में दो बच्चों के साथ स्नान करने गए पिता नदी में डूब गया। मृतक का शव नहीं मिला है। पुलिस व गोताखोरों ने शव तलाशने का प्रयास किया, लेकिन 24 घंटे बाद भी नहीं मिल पाया। शनिवार शाम को एनडीआरफ की टीम मौके पर बुलाई गई।

नदी में दो बेटों के सामने पिता डूबा, रेस्क्यू जारी, नहीं मिला शव

नाना थानाधिकारी महावीर प्रसाद मीना ने बताया कि 45 वर्षीय बोराराम पुत्र रूपाराम भील निवासी भील बस्ती नाना कुमटिया भन्दर के समीप किसी कृषि कुएं पर कार्य करता था। वहां से शुक्रवार शाम को अपने दोनों बेटों (21 व 17 वर्ष) को लेकर स्नान करने नदी पर गया, जहां स्नान करते समय बोराराम गहरे पानी में डूब गया। घटना की सूचना पर कुमटिया सरपंच कुसा राम गरासिया, उप सरपंच करण सिंह चौहान भन्दर उप सरपंच मुकेश दवे, कुमटिया सहायक ग्राम विकास अधिकारी लक्ष्मण राम ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को शनिवार सुबह सूचना दी। इस पर पुलिस उपाधीक्षक रजत विश्नोई, नाना थानाधिकारी महावीर प्रसाद मीना मय जाब्ता घटना स्थल पहुंचे। पुलिस व गोताखोरों ने उसे तलाशा, लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस ने सुमेरपुर से रेस्क्यु टीम को बुलाया है। लोडिंग जीप ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, युवक घायल

पाली। औद्योगिक थाना क्षेत्र के लेबर कॉलोनी में शनिवार को तेज रफ्तार लोडिंग जीप के चालक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार युवक घायल हो गया। उसे बांगड़ अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जीप चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। जानकारी के अनुसार सरदार पटेल नगर निवासी भरत सामरिया पुत्र उदाराम जो प्रताप नगर से बाइक पर सवार होकर आ रहा था। इस दौरान तेज रफ्तार जीप चालक ने लेबर कॉलोनी के निकट उसे चपेट में ले लिया। हादसे के बाद जीप चालक मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जीप चालक का पीछा कर उसे पकड़ा। हादसे में भरत को गंभीर चोटें आई। उसे 108 एंबुलेंस की सहायता से बांगड़ अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें