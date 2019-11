VIDEO : निजी बस की टक्कर से नहर में गिरे मोपेट सवार, एक युवक की हुई मौत, दूसरा गम्भीर घायल

A young man Death in a road accident in pali : -पाली-जालोर जिले की सीमा स्थित पावटा रोड के समीप से गुजरती जवाई-बिठिया नहर के पुलिया की घटना

पाली/पावा। A young man Death in a road accident in pali : जिले के तखतगढ़ के पावटा रोड के समीप से गुजरती जवाई-बिठिया नहर के पुलिया पर एक निजी बस ने एक मोपेड को टक्कर [ Bus-moped accident ] मार दी। जिससे एक घायल उछाल कर नहर में जा गिरा। जहां उसकी मौत [ death of a young man ] हो गई। हादसे में एक अन्य बाइक सवार यात्री भी घायल [ a young man injured ] हो गया। बस चालक मौके से बस को लेकर फरार [ Bus driver absconding ] हो गया। लोगों ने घटना की सूचना पर पुलिस व 108 को सूचना दी। सूचना पर आहोर से 108 एम्बुलेंस पहुंची।

हेड कांस्टेबल वजाराम चौधरी ने बताया कि बुधवार को मोपेड सवार नया बेदाना (जालोर) निवासी दिनेश पुत्र नारायणलाल जाति मीणा ने बताया कि वह हरियाली निवासी लसाराम पुत्र हरीराम मीणा के साथ मोपेड पर सवार होकर तखतगढ़ से पावटा मार्ग पर बिठिया नहर-पावटा पुलिया पर जा रहा था। इस दौरान एक निजी बस के चालक ने टक्कर मार दी।

टक्कर के बाद वह उछल कर सडक पर गिर गया। घटना में लच्छाराम उछल कर बिठिया नहर में गिर गया। जिससे लच्छाराम की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची आहोर पुलिस ने मृतक के परिजनों को दी। पुलिस ने शव को आहोर के राजकीय अस्पताल भेज दिया।