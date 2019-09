विश्व प्रसिद्ध सोजत की ‘हिना’ की आड़ में अफीम तस्करी, देश के कई राज्यों से जुड़े हैं यहां के तस्करों के तार

- राजस्थान से दक्षिणी प्रांत के राज्यों में होती है अफीम तस्करी

- सोजत अपहरण कांड के दौरान पुलिस को लगी भनक

Opium smuggling under guise of Mehndi of Sojat :

- कर्नाटक, चैन्नई, हैदराबाद, पूणे में अफीम की भारी मांग, मारवाड़ से जुड़े हैं तार

- सोजत से बड़ी मात्रा में मेहंदी के पैकेट में पैकिंग कर भेजी जा रही है अफीम