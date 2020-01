फिर आफत : अब चने की फसल को चट कर रही लट

- पाली जिले में एक लाख हैक्टेयर भूमि में चने की बुवाई

outbreak of Heliothis braided at gram crop in Pali :

- चने की फसल में बीमारी से किसानों के चेहरों पर मायूसी