पाली को मिली नई पहचान: अब और गहरी रचेगी सोजत की मेहंदी, रिसर्च में दो तरह के अनोखे पौधे किए गए विकसित

पाली। जिले के सोजत की मेहंदी देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है। अब इस पहचान को और गहरा रंग मिला है। काजरी अनुसंधान केंद्र ने 10 वर्षों की सतत मेहनत से मेहंदी के दो ऐसे पौधे विकसित किए हैं, जिनमें न केवल रंग अधिक गहरा है, बल्कि पत्तियों का उत्पादन भी सामान्य पौधों की तुलना में काफी अधिक है। इन पौधों में लासोन की मात्रा अधिक पाई गई है। यही वह तत्व है जो मेहंदी को रंग देता है।