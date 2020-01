पाली की रुचिता-युवराज करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा

-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम [ 'Examination on Discussion' program of Prime Minister Narendra Modi ] के लिए पाली के तीन विद्यार्थियों का हुआ चयन

पाली। Prime Minister with the 'Examination on Discussion' : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम के लिए पाली के तीन विद्यार्थियों का चयन हुआ है। तीनों विद्यार्थी 20 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम [ Talkatora Stadium ] में पीएम मोदी [ PM Modi ] से मुखातिब होंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में चयन से विद्यार्थियों में अपार उत्साह है। प्रदेशभर के 65 विद्यार्थियों में पाली के तीन शामिल है। इनमें एक निजी व दो सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी हैं।

इम्मानुअल की रुचिता होंगी मुखातिब

पाली के नयागांव स्थित इम्मानुअल मिशन स्कूल में बारहवीं की छात्रा रुचिता पंवार का चयन हुआ है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठाकुरला के प्रिसिंपल मदन पंवार की पुत्री रुचिता विज्ञान विषय की छात्रा है। रुचिता ने बताया कि प्रधानमंत्री से मिलना उसके लिए सबसे बड़ी खुशी का मौका होगा। उसने बताया कि वह पीएम से कई तरह की सवाल भी करेंगी।

सुमेरपुर का युवराज भी उत्सुक

सुमेरपुर। सुमेरपुर का युवराज सान्दू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 20 जनवरी को दिल्ली में प्रस्तावित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेगा। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कू ल के प्रधानाचार्य शैतानसिंह सान्दू ने बताया कि मॉडल स्कू ल सुमेरपुर के विद्यार्थी युवराज सान्दू का चयन किया है। युवराज सान्दू ने पत्रिका को बताया कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने को उत्सुक हैं। वे परीक्षा के संबंध में जो भी बात बताएंगे। उन्हें उपयोग में लेकर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।

जवाहर नवादय विद्यालय में नाम को लेकर गफलत

इस कार्यक्रम के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय जोजावर के एक विद्यार्थी का भी चयन हुआ है, लेकिन नाम में गफलत होने के कारण इसका खुलासा नहीं हो पाया। इस विद्यालय के दो विद्यार्थियों का प्रस्ताव भेजा गया था।