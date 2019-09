अब महिलाओं के उत्पादों की ब्रांडिंग करेगा पंचायतीराज

पाली। Branding of women products in pali : महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायतराज महकमा [ Panchayat Raj Department ] एक और नई पहल करने जा रहा है। अब महिलाओं द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों की ब्रांडिंग [ Branding of products ] का जिम्मा भी महकमा अपने कंधों पर ले रहा है। महिलाओं को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए जिला व उपखण्ड मुख्यालयों पर प्लेटफार्म तैयार करने की कवायद शुरू की गई है।

स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तिगत तौर पर महिलाओं द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों को वृहद्ध स्तर पर पहचान दिलाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। सर्वप्रथम यह प्रयास किया जा रहा है कि जिला और उपखण्ड स्तर पर ऐसी कोई जगह विकसित की जाए जहां उत्पादों को प्रदर्शित किया जा सके। ऐसी महिलाओं की भी तलाशा जा रहा है जो समूह के रूप में स्वयं का रोजगार शुरू कर सके।

प्रशिक्षु आरएएस का नवाचार

जिला परिषद में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशिक्षु आरएएस) प्रियंका विश्नोई महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में यह नवाचार करने में जुटी है। उन्होंने ऐसी महिलाओं की जानकारी भी जुटाई है जो सभी के लिए प्रेरणास्रोत बन सकती है। वह ऐसी महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों की जानकारी भी एकत्रित कर रही है जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाती हों। उन्होंने महिलाओं के उत्पादों की ब्रांडिंग करने की योजना साझा करते हुए विकास अधिकारियों को पत्र लिखा है।

बैंकों से दिलाएंगे ऋण

स्वयं का रोजगार शुरू करने वाली पात्र महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से ऋण भी दिलाया जाएगा। महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविरों में हर पंचायत पर गठित किए समूहों के जरिए भी महिलाओं को प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास

महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी तभी सही मायने में समाज विकास के पायदान पर आगे बढ़ेगा। शहर, गांव-ढाणियों में कई महिलाएं खुद का रोजगार करना चाहती है लेकिन सहयोग और जानकारी के अभाव में नहीं कर पाती। ऐसी ही महिलाओं के हुनर को निखारने के लिए प्लेटफार्म तैयार कर रहे हैं। -प्रियंका विश्नोई, एसीइओ, पाली