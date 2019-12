जोधपुर यात्री गाड़ी के आगे आया पैंथर, फूली सबकी सांसें, लोको पायलट ने बचाया

-पाली के केरला-पीर दूल्हेशाह के बीच का मामला

Panther came in front of Ahmedabad-Jodhupar train in Pali :

-केरला स्टेशन पर दी सूचना