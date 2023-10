Watch Video : सौ फीट गहरे कुंए में गिरा पैंथर, पानी की मोटर के सहारे तैरकर बचाई खुद की जान

कुंए में रस्सियों के सहारे सीढ़ीयां बनाई फिर फंदा बनाकर पैंथर को मध्य भाग से जकड़कर रस्सी के सहारे बाहर खींचा।

Panther fell in a well in Pali : पाली जिले के सादड़ी क्षेत्र के घाणेराव चारभुजा ढाणी स्थित एक खेत पर बने खुले कुए में पैंथर गिर गया। उसने रातभर पानी की मोटर पाइप के सहारे गुजार कर अपनी जान बचाई। पैंथर को करीब दस घण्टे बाद रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। बाहर आते ही वह जंगल की ओर भाग गया। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।