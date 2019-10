PICS : पुलिस हिरासत में युवक की तबीयत बिगडऩे से भडक़े परिजन व समाज के लोग, एसपी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन

पाली। health of accused in police custody worsens : शहर के बजरंग बाड़ी निवासी एक युवक को पुलिस ने शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार युवक की शुक्रवार तडक़े पुलिस हिरासत में तबीयत बिगड़ गई। जिससे वह अचेत हो गया। उसे बांगड़ अस्पताल [ Bangar Hospital ] से उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिजन व मुस्लिम समुदाय [ Muslim Community ] के लोगों आक्रोशित हो गए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय [ Superintendent of Police Office ] के बाहर प्रदर्शन करते हुए पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान कुछ युवकों ने एक होटल व एक कार के शीशे तोड़ दिए। परिजनों का आरोप है कि युवक को चोरी के मामले में पूछताछ के लिए पुलिस उसे लेकर गई थी। पुलिस ने हिरासत के दौरान उसके साथ मारपीट की है। इससे उसकी तबीयत बिगड़ी है।