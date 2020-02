VIDEO : स्वर्णिम भारत अभियान : अब मस्तान बाबा दरगाह में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध, लोगों ने ली शपथ

पाली। राजस्थान पत्रिका के स्वर्णिम भारत अभियान [ Golden India Campaign of Rajasthan Patrika ] से प्रेरित होकर मस्तान बाबा दरगाह [ Mastan Baba Dargah ] पर प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध [ Ban on use of plastic ] लगाया गया है। दरगाह कमेटी ने दुकानदारों और लोगों से भी प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने अपील की है। सोमवार को दरगाह पर कमेटी के पदाधिकारियों, पार्षदों व लोगों ने स्वच्छता की शपथ ली।

मस्तान बाबा दरगाह के मुजावर रज्जाक बा ने बताया कि राजस्थान पत्रिका के स्वर्णिम भारत अभियान से प्रेरित होकर सोमवार से दरगाह पर प्लास्टिक की थैलियों में प्रसाद व फूल लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही लोगों से प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील भी की जा रही है। इस दौरान दरगाह में मौजूद कांग्रेस के पार्षदों, दरगाह कमेटी के पदाधिकारियों व लोगों ने स्वच्छता का संकल्प लेते हुए अपने गांव/शहर में सभी संस्थान, कार्यालयों, प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थलों को हमेशा साफ रखने और अधिक से अधिक लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने, गांव और शहर की सफाई के लिए प्रतिदिन काम करने की शपथ ली।

ये रहे मौजूद

दरगाह में शपथ के दौरान नगर परिषद प्रतिपक्ष नेता मोहम्मद हकीम, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मेहबूब टी, पार्षद अकरम खिलेरी, हाजी बुन्दु, मुस्ताक अली, शकील, राशिद अब्बासी, दरगाह कमेटी के सचिव इमरान, चम्पालाल सैन, गोलाराम ओढ, अशोक बंजारा, ओमप्रकाश ओढ, सुलेमान छीपा, पार्षद रमेश बंजारा, हासन छीपा, हनीप, नीसार खान, आदिल रंगरेज, कमरुद्दिन कुरेशी, रमेश कुमावत व सय्यद भाई सहित कई लोग मौजूद थे।

दरगाह में प्लास्टिक पर लगाया प्रतिबंध

राजस्थान पत्रिका के स्वर्णिम भारत अभियान से प्रेरित होकर आज हमने दरगाह में प्लास्टिक की थैलियों में प्रसाद व फूल लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। लोगों से प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील भी की जा रही है। -मो. रज्जाक बा, मुजावर, मस्तान बाबा दरगाह

दुकानदारों से की अपील

स्वर्णिम भारत अभियान के तहत हमने स्वच्छता का संकल्प लेते हुए प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ ली है। दरगाह के पास लगी प्रसाद व फूलों की दुकान वालों से प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की है। -मोहम्मद हकीम, नगर परिषद प्रतिपक्ष नेता

प्लास्टिक से जानवरों की होती मौत

स्वर्णिम भारत अभियान के तहत स्वच्छता का संकल्प लिया। प्लास्टिक से प्रदूषण भी फैलता है। हमने दरगाह में प्लास्टिक का उपयोग नहीं हो इसके लिए मुजावर को भी कहा है। प्लास्टिक की थैलियों से जानवरों की मौत हो जाती है। -मेहबूब टी, पार्षद व शहर ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस

करेंगे लोगों को जागरूक

प्लास्टिक हमारे लिए घातक है। इसका उपयोग करने से मवेशियों की मौत हो जाती है। इसको लेकर हम आज से लोगों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए जागरूक करेंगे। -अकरम खिलेरी, पार्षद

ग्राहकों से करेंगे अपील

दरगाह के बाहर व आसपास किसी तरह के प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। साथ ही प्रसाद या फूल लेने के लिए आने वाले लोगों से भी प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील करेंगे। -मो. आरिफ बागवान, फूल विक्रेता