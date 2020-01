पीएम मोदी को सामने देख बच्चों की खुशी का नहीं रहा ठिकाना

पाली। PM Modi in Delhi told exam tips to the children of Pali : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिल्ली में आयोजित परीक्षा पे चर्चा [ Discussion on exam ] कार्यक्रम में पाली के तीन बच्चे भी गए थे। वहां पहुंचकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कार्यक्रम के बाद उनका कहना था प्रधानमंत्री को अब तक टीवी पर देखा था, आज सामने देखकर ऐसा लगा मानो सपना देख रहे है। उनकी बातें भी दिल को छू गई। उन्होंने जो परीक्षा के टिप्स बताए वे वाकई बहुत उपयोगी है। बच्चों को एक बात का मलाल रहा कि उनका चयन सवाल पूछने वालों में नहीं हुआ। इधर, जिले के स्कूलों में भी प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण बच्चों को दिखाया गया।

मोदी से सीख : नहीं माननी चाहिए हार

पाली के इम्मानुअल मिशन स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ रही छात्रा रुचिता पंवार ने कार्यक्रम में भाग लेने के बाद बताया कि पीएम ने इसरो के चन्द्रयान के अंतिम क्षणों में नियंत्रण खोने का उदाहरण देकर बताया कि असफलता से कभी हार नहीं माननी चाहिए। पढ़ाई करते हुए मन नहीं लगे तो अपनी इच्छा अनुसार नृत्य व गायन आदि जो आपको अच्छा लगे वह करना चाहिए। ऐसा करने के कुछ देर बाद मन पढ़ाई में भी लगेगा।

नहीं बनाना चाहिए दबाव

सुमेरपुर के मॉडल स्कूल में पढऩे वाले युवराज सांदू का कहना था कि आज ऐसा लगा मानो सपना साकार हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि माता-पिता को पढ़ाई के लिए बच्चों को दबाव नहीं बनाना चाहिए। सुबह जल्द उठकर पढ़ाई करनी चाहिए। प्रश्न पत्र कठिन लगे तो भी तनाव में आने के बजाय ये सोचकर उत्तर लिखने चाहिए, मैं यह कर सकता हूं। सकारात्मक सोच आगे बढऩे को प्रेरित करती है।

परीक्षा मुकाम है, परीक्षा जिंदगी नहीं है

जवाहर नवोदय विद्यालय जोजावर की छात्रा अनिता पटेल परीक्षा को लेकर तनाव नहीं लेना चाहिए। परीक्षा देने जाते समय फ्री दिमाग के साथ जाना चाहिए। परीक्षा एक मुकाम है, परीक्षा जिंदगी नहीं है। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि अपनी अपेक्षाएं हमेशा कम रखनी चाहिए। परीक्षा देते समय केवल अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देना चाहिए। आज मेरा गोल्डन दिन था। मैं आज खुशी बयान नहीं कर सकती।