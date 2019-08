पाली। Police alert on Eid and Sawan : इस माह 12 अगस्त को ईद [ Eid festival ] व सावन का सोमवार [ Monday of sawan ] एक साथ होने से कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट [ Police alert ] हो गई है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा [ Superintendent of Police Anand Sharma ] ने सभी थानाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सभी थाना क्षेत्रों में सीएलजी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पुलिस आमजन से सौहार्द व सामंजस्य से त्योहार मनाने की अपील कर रही है।

सावन सोमवार के दिन जिले भर के शिवालयों पर चहल-पहल रहती है। वहीं पाली शहर के लाखोटिया गार्डन में बड़े स्तर पर भजन संध्या का आयोजन होता है। इसी दिन ईद भी है। दोनों त्योहार एक साथ होने से पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है। पुलिस अधीक्षक ने सभी थानाधिकारियों को पत्र भेजकर अलर्ट रहने, क्षेत्र में गश्त करने, सार्वजनिक स्थानों व धार्मिक स्थानों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। त्योहार पर किसी प्रकार का माहौल खराब न हो, इसके लिए सीएलजी बैठकों का दौर शुरू हो गया है।

उपखण्ड अधिकारी रोहिताश्वर सिंह, सीओ सिटी नारायण दान, कोतवाली प्रभारी गंगाराम खावा की उपस्थिति में कोतवाली परिसर में सीएलजी बैठक हुई। इसमें सीएलजी सदस्यों से सौहार्द के माहौल में त्योहार मनाने की अपील की। सदस्यों ने कानून व्यवस्था को लेकर सुझाव दिए।

बढ़ गई जिम्मेदारी

सावन सोमवार व ईद एक साथ होने से पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है। पुलिस अलर्ट है। आमजन से सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की जा रही है। सभी एसएचओ को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। - आनंद शर्मा, पुलिस अधीक्षक, पाली।