जिन परिचितों ने शरण दी, वे भी बन सकते हैं आरोपी, अब खुलेगी सदाराराम भाट की हिस्ट्रीशीट

पाली/रोहट। Case of attack on Former MLA Bhimraj Bhati in Pali : जिले के रोहट पंचायत समिति क्षेत्र के कलाली गांव के पूर्व सरपंच सरदाराराम भाट [ Former sarpanch Sardararam Bhat ] को गुजरात से गिरफ्तार कर शनिवार को पुलिस पाली [ Pali police ] पहुंची। पूर्व में दर्ज एक एससीएसटी के मामले [ SCST case ] में फिलहाल उसे गिरफ्तार किया गया है। न्यायालय ने उसे पांच दिन के रिमाण्ड पर भेज दिया। पूर्व विधायक भीमराज भाटी पर जानलेवा हमले की साजिश रचने का भी उस पर आरोप है, इस बारे में उससे पूछताछ शुरू हो गई है। पुलिस का कहना है कि फरारी के दिनों में वह जिन रिश्तेदारों व परिचितों के यहां रुका, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

लगातार देता गया चकमा, अब शिकंजा

सीओ पाली ग्रामीण श्रवणकुमार संत के अनुसार बजरी माफिया व कलाली पूर्व सरपंच सरदाराराम भाट पर अवैध बजरी खनन करने का आरोप है। खनन विभाग ने उस पर सवा करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा रखी है। पूर्व विधायक भाटी पर जानलेवा हमले की घटना में जब उसका नाम आया तो वह फरार हो गया। फरारी के दिनों में बाड़मेर के धोरीमन्ना, भीनमाल होते हुए गुजरात पहुंच गया। इन दिनों वह जिन परिचितों के यहां रुका, पुलिस उनको भी शरण देने के आरोप में आरोपी बना सकती है, इस बारे में भाट से पूछताछ जारी है। वह लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन अब हत्थे चढ़ गया। उसके खिलाफ दस से अधिक मुकदमें है, उसकी हिस्ट्रीशीट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शीघ्र ही वह रोहट थाने का हिस्ट्रीशीटर होगा।

गुजरात से भी भागने की तैयारी में था आरोपी

पूर्व सरपंच सदाराराम गुजरात के साबरकांठा स्थित इडर गांव में अपने परिचित संजय के घर पहुंच गया। उसे भनक लग गई थी कि यहां भी पुलिस पहुंच सकती है, वह भागने की फिराक में था, तब तक स्थानीय पुलिस व पाली पुलिस ने वहां घेराबंदी कर दी। वह पुलिस को देखकर लेडिज चप्पल में ही भागने लगा, लेकिन उसे एसएचओ कमलेश गहलोत ने दबोच लिया। पूर्व विधायक पर हमले के मामले में अब तक नौ महिलाओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनकी जमानत भी नहीं हुई है। एससीएसटी एक्ट के मामले की रिमाण्ड अवधि पूरी होने के बाद अन्य मामले में पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है।

भाइयों व अन्य आरोपियों की तलाश जारी

गत माह 17 जून को भाटी कलाली गांव में मनरेगा कार्य को देखते व श्रमिकों की समस्या सुनने के लिए कलाली गए थे, वहां महिलाओं व अन्य ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया था, इससे उनके नाक पर गंभीर चोटें आई थी। भाटी का उपचार बांगड़ अस्पताल करवाया गया था, इस बीच भाटी खुद कोरोना संक्रमित हो गए थे। इधर, इस मामले में फरार भाट के भाई व अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिशें दे रही है।