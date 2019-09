Crime News : यहां की पुलिस ने पीछा कर दो आरोपियों को दबोचा, अब कई वारदातों से उठ सकता है पर्दा

पाली/रायपुर मारवाड़। Police arrested two thieves : जिले के रायपुर क्षेत्र [ Raipur Area ] के हाइवे पर झूठा गांव में बीती रात को महज दो घंटे की भीतर तीन बदमाशों ने 13 दुकानों के ताले तोड़े [ theft in shop ] और हजारों की नकदी लेकर बाइक पर भाग गए। समय पर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा पीछा कर दो बदमाशों को गिरफ्तार [ Two thieves arrested ] कर लिया। इस दौरान एक बदमाश फरार हो गया।

थानाप्रभारी सुरेश चौधरी ने बताया कि देर रात्रि को हैड कांस्टेबल भुंडाराम सीरवी पुलिस टीम के साथ हाइवे पर गश्त करते हुए झूठा गांव के चौराहे पहुंचे। जहां तीन युवक बाइक पर तेज रफ्तार से गांव की तरफ से निकल पिपलिया कलां की तरफ जा रहे थे। संदेह होने पर उन्होंने पीछा किया। उसे देख बदमाशों ने बाइक तेज गति से भाग दी। करीब दस किलोमीटर तक पीछा करने के बाद युवक बाइक छोड़ झाडिय़ों की तरफ भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर सांडिया निवासी नरेन्द्र उर्फ नानक पुत्र शंकरलाल मेघवाल व महेन्द्र पुत्र पारसमल मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इनका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। जिसकी तलाश जारी है। पूछताछ में युवकों ने झूठा गांव में दुकानों के ताले तोड़ नकदी चोरी करना स्वीकार किया। चोरों ने एक दुकान में रखे गौशाला के दानपात्र तोडकऱ नकदी चोरी की।

रात को ही दुकानदारों को बुलाया

पुलिस ने झूठा गांव में जाकर हालात देखे। जिन दुकानों के ताले टूटे मिले उनके मालिकों से सम्पर्क कर उन्हें वारदात की सूचना देकर बुलाया। सभी दुकानदारो ने गल्ले में रखी नकदी चोरी होना बताया। दुकानदारों ने सामूहिक रूप से रिपोर्ट दी। भाजयुमो मंडल अध्यक्ष कमलेश बोहरा व दिनेश जांगिड़ सहित अन्य दुकानदार भी थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

अन्य वारदातों से उठ सकता है पर्दा

थानाप्रभारी चौधरी ने बताया कि अब तक की पड़ताल में सामने आया कि ये युवक एक ही गांव के है। यह रात्रि में बाइक पर घूमते है। अलग-अलग गांवों में पहुंच दुकानों के ताले तोड़ नकदी चोरी करने की वारदात करते हैं। पूछताछ के बाद और भी कई वारदातें खुलने की उम्मीद है।